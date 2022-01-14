تشكيل أمم إفريقيا - مانى يتزعم أسود السنغال ضد كيتا قائد أفيال غينيا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

السنغال - زيمبابوي - ماني - بالدي

أعلن منتخبا السنغال وغينيا تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في كأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل أسود التيرانجا:

حارس المرمى: سيني ديينج

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الدفاع: ساليو سيس - عبده ديالو - بابا سيسيه - إبراهيما مباي

وسط الملعب: بونا سار - ساديو ماني - شيخو كوياتي - لوم ندياي - ماما تيام

الهجوم: بولاي ديا

بينما تشكيل غينيا المعرفة بـ"الأفيال الوطنية":

حراسة المرمى: علي كييتا

خط الدفاع: إيسياجا سيالا - إبراهيم كونتي - سعيدو ساو - محمد كمارا

خط الوسط: أمادوا دياوارا - نابي كيتا - إبراهيما سيسيه

خط الهجوم: محمد بايو - مورجان جيلافوجي - إلياش موريبا

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

وفازت السنغال وغينيا بهدف على زيمبابوي ومالاوي على الترتيب في الجولة الأولى.

السنغال غينيا كأس إفريقيا
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