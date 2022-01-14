تشكيل أمم إفريقيا - مانى يتزعم أسود السنغال ضد كيتا قائد أفيال غينيا
الجمعة، 14 يناير 2022 - 14:15
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا السنغال وغينيا تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في كأس إفريقيا 2021.
وجاء تشكيل أسود التيرانجا:
حارس المرمى: سيني ديينج
الدفاع: ساليو سيس - عبده ديالو - بابا سيسيه - إبراهيما مباي
وسط الملعب: بونا سار - ساديو ماني - شيخو كوياتي - لوم ندياي - ماما تيام
الهجوم: بولاي ديا
بينما تشكيل غينيا المعرفة بـ"الأفيال الوطنية":
حراسة المرمى: علي كييتا
خط الدفاع: إيسياجا سيالا - إبراهيم كونتي - سعيدو ساو - محمد كمارا
خط الوسط: أمادوا دياوارا - نابي كيتا - إبراهيما سيسيه
خط الهجوم: محمد بايو - مورجان جيلافوجي - إلياش موريبا
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.
وفازت السنغال وغينيا بهدف على زيمبابوي ومالاوي على الترتيب في الجولة الأولى.
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