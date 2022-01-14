إصابة كارفاخال بفيروس كورونا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

كارفاخال

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه داني كارفاخال بفيروس كورونا.

وأشار ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إلى أن المسحة التي أجراها اللاعب الإسباني جاءت إيجابية.

وشارك الظهير الأيمن لريال مدريد مع الفريق الملكي الموسم الجاري في 17 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

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وبذلك لن يكون بمقدور كارفاخال المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتك بلباو.

ويلتقي ريال مدريد بمنافسه بلباو الأحد المقبل في مدينة الرياض في السعودية.

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.

وشارك كارفاخال في المباراة ضد برشلونة بشكل كامل.

ريال مدريد كارفاخال السوبر الإسباني
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