ميدو: نجمان كبيران رفضا مواجهة الكاميرون في كأس إفريقيا 2004

قال أحمد حسام "ميدو" لاعب مصر السابق إن نجمين كبيرين في منتخب الفراعنة رفضا المشاركة أمام الكاميرون في كأس إفريقيا 2004.

وتعادلت مصر مع الكاميرون بلا أهداف لتودع البطولة مبكرا بعد فوز على زيمبابوي وهزيمة ضد الجزائر.

وروى ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس:"كان هناك انقسام في الفريق، لاعبان كبيران كانا منزعجين من عدم المشاركة منذ البداية ضد الجزائر. يوم مباراة الكاميرون وبعد الإفطار كان هناك 5 لاعبين في حمام السباحة".

وواصل "قبل لقاء الكاميرون بيوم استدعاني محسن صلاح وصلاح حسني، قالا لي اذهب للاعب ما وقل له ستلعب جناحا أيمن غدا وسنخوض اللقاء بطريقة 4-3-3، اللاعب قال لي إنني مصاب بشد في العضلة الخلفية ولن ألعب".

وأضاف "ثم طلبا مني أن أذهب للاعب آخر لأخبره بأنه سيشارك، ذهبت له وحاولت إقناعه بشتى الطرق، قال لي (لو جابولي مين مش هلعب). أقسم أن هذا ما حدث".

وأتبع "محسن صالح قالي لي إذن ستلعب أنت على اليسار، قلت له يا كابتن أنا لا أجيد في هذا المركز. الأمر الآخر الذي تدخلت فيه، أنني طلبت أن يبدأ حسام غالي المباراة، وبعد ذلك كان رجل اللقاء الأول".

وأتم "حدث اتفاق مع الكاميرون أثناء المباراة أن التعادل سيصعد بالمنتخبين لأن النتيجة هناك (في لقاء الجزائر وزيمبابوي 0-0). في بداية الشوط الثاني قلت ذلك لريجوبير سونج وصامويل ايتو، لكن مع مرور الوقت كلما سألت الجهاز الفني كان يقول لي النتيجة هناك 0-0".

خسر منتخب مصر الصعود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2004 بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت اللقاء الأخير في الدور الأول بنتيجة 2-1 ضد زيمبابوي.

كان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي إذا خسرت الجزائر بفارق هدفين على الأقل.

وخاض منتخب مصر مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد وأحمد فتحي وبشير التابعي ووائل القباني وعبد الظاهر السقا وطارق السيد وأحمد حسن وحسام غالي وتامر عبد الحميد (أحمد بلال) وطارق السعيد وميدو.

وضمت أيضا قائمة الفريق في البطولة: نادر السيد وعمرو فهيم وعماد النحاس ووائل جمعة ومحمد بركات وحازم إمام وعبد الحليم علي وهادي خشبة وعصام محمود وهاني سعيد.