ميلان يفلت من مفاجأة جنوى ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

لياو - باكايوكو - كالولو - ميلان

ميلان جنوى كأس إيطاليا
نرشح لكم
7 أهداف و3 بطاقات حمراء.. فيورنتينا يسقط نابولي ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا أليجري بعد خسارة السوبر: لا تنسوا أننا كنا نواجه حامل لقب الدوري والمتصدر حاليا سانشيز يعيد سيناريو 2005.. إنتر بطل السوبر الإيطالي انتهت السوبر الإيطالي - إنتر (2) (1) يوفنتوس.. سانشيز = السوبر
أخر الأخبار
ميلان يفلت من مفاجأة جنوى ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا ساعة | الدوري الإيطالي
سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: عودة أكرم توفيق إلى القاهرة السبت 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
7 أهداف و3 بطاقات حمراء.. فيورنتينا يسقط نابولي ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
استبسال أرسنال يوقف قطار ليفربول في كأس الرابطة 2 ساعة | أوروبا
محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك ضد إنبي في كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري المصري
دقة تمرير 91%.. بلاتي توريه رجل مباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا 2023 و2025 ستقامان في الصيف 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبطال أخر نسختين إلى النهائي.. ويليامز يقود بلباو للفوز على أتليتكو مدريد في السوبر 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي