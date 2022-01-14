7 أهداف و3 بطاقات حمراء.. فيورنتينا يسقط نابولي ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

خطف فيورنتينا بطاقة تأهله إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بفوز مثير على نابولي بنتيجة 5-2 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

المباراة استمرت لـ 120 دقيقة وشهدت 7 أهداف و3 بطاقات حمراء.

وأصبح الفيولا ثاني المتـأهلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد أتالانتا الذي فاز على فينيتسيا بنتيجة 2-0 أمس الأربعاء.

إثارة المباراة بدأت من الدقيقة 41، الصربي دوسان فلاهوفيتش سجل هدف اللقاء الأول للبنفسجي، ليصبح أكثر لاعب تهديفا في إيطاليا الموسم الجاري بتسجيل 19 هدفا (16 في الدوري و3 في الكأس).

وفي الدقيقة 44 عدل القائد دريس ميرتينز والهداف التاريخي لنابولي النتيجة ليصل إلى هدفه الـ 143 مع الفريق في 379 مباراة.

لم ينته الشوط الأول هكذا، بل أكمل فيورنتينا اللقاء بـ 10 لاعبين، بعد طرد بارتولمي دراجوسكي حارس الفيولا بعد تدخل قوي مع مهاجم البارتينوبي.

في الشوط الثاني سجل كريستيانو بيراجي هدف التقدم فيورنتينا في الدقيقة 57.

وقبل 6 دقائق من نهاية اللقاء تحصل إرفينج لوزانو على بطاقة حمراء عقب العودة لتقنية الفيديو بعد 20 دقيقة فقط من مشاركته.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تعرض فابيان رويز للطرد بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

مهمة نابولي المعقدة لم تنته، أندريا بيتانيا استطاع أن يخطف تعادلا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، وليخض نابولي الشوطين الإضافيين بـ 9 لاعبين مقابل 10 للفيولا.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول تقدم الفيولا بهدف ثالث من توقيع لورينزو فينوتي.

وفي الدقيقة 108 سجل شيسشتوف بيونتك الوافد الجديد هدف فيورنتينا الرابع.

وفي الدقيقة 119 سجل المغربي بوسف مالح هدف الفيولا الخامس من صناعة الصفقة الجديدة جوناثان إيكوني.

تأهل فيورنتينا يعني أنه سيواجه أتالاتنا في ربع النهائي والتي ستقام بين الثامن والعاشر من فبراير المقبل.

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