استبسال أرسنال يوقف قطار ليفربول في كأس الرابطة

اللعب في معقل ليفربول، أنفيلد أمر صعب، لكن خوض المباراة بـ10 لاعبين لأكثر من 65 دقيقة فهو الأصعب ولكن ذلك الاختبار اجتازه أرسنال بنجاح.

وتعادل أرسنال مع مضيفه ليفربول اليوم الخميس سلبيا بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في ملعب الإمارات يوم الخميس المقبل.

وسوف يلتقي الفائز بتشيلسي في النهائي والذي تأهل له بعدما اجتاز عقبة توتنام في وقت سابق.

وشهدت المباراة طرد للاعب أرسنال جرانيت جاكا في الدقيقة 24 بعد تدخله بقوة على ديوجو جوتا لكن فريقه استبسل أمام الطوفان الهجومي للحُمر.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي وعوض جوتا ومينامينو غياب محمد صلاح وساديو ماني لمشاركتهما في كأس أمم إفريقيا 2021 مع مصر والسنغال.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- جيمس ميلنر

في الهجوم: ديوجو جوتا- روبرتو فيرمينو- مينامينو

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: كيران تيرني- جابرييل ماجاليس- بن وايت- سيدريك سواريس

في الوسط: جرانيت جاكا- إيدي نكيتياه- ألبرت لوكونجا

في الهجوم: بوكايو ساكا- ألكساندر لاكازيت- جابرييل مارتينلي

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط قوي من ليفربول بل ووصل الاستحواذ في إحدى فترات المباراة لـ75% لصالحه لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 13 أخطأ رامسديل في تشتيت الكرة وكاد هندرسون يسجل هدف أول لكن حارس أرسنال صحح خطأه وحولها لركلة ركنية.

وبينما كان جوتا سينفرد بمرمى أرسنال تدخل عليه جاكا عنف غير مبرر ليحصل بطاقة حمراء بشكل مباشر.

أرسل روبرتسون عرضية أبعدها دفاع أرسنال وتلاها عرضية أخرى من أرنولد شتتها لاكازيت.

وحصل أرسنال على ركلة حرة أرسلها ساكا لكن لم تجد من يتابعها لتمر لركلة مرمى لليفربول.

وفي الشوط الثاني أرسل ساكا عرضية أبعدها ماتيب.

وكاد ساكا يسجل هدفا لأرسنال لكن استقبال غير جيد للكرة وخروج صحيح لأليسون من مرماه جعلاه يشتت الكرة سريعا.

ورويدا رويدا بدأ يعاني ليفربول في فك التكتل الدفاعي لأرسنال.

وفي الدقائق الأخيرة شتت رامسديل الكرة بطريقة خاطئة وبينما كان المرمى خالي من حارسه سدد مينامينو الكرة لأعلى بشكل غريب ليهدر فرصة هدف محقق على ليفربول.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.