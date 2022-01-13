محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك ضد إنبي في كأس الرابطة

الخميس، 13 يناير 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

محمد عادل - الأهلي - الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات المجموعة الثالثة والمقرر لها غدا الجمعة في ختام الجولة الأولى.

ويدير محمد عادل لقاء الزمالك ضد إنبي المقرر إقامته على استاد القاهرة في الثانية والنصف عصرا.

ويقع ناديا الزمالك وإنبي في المجموعة الثالثة بجوار أندية سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وغزل المحلة.

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وتقام مواجهة الزمالك وإنبي بقيادة محمد عادل كحكم ساحة بينما وائل شعبان وأحمد لطفي حكمين مساعدين وأسامة إسماعيل حكما رابعا، وفي الفيديو طارق حمدي حكما وهاني عبد الفتاح مساعدا.

أما المباراة الثانية بين طلائع الجيش وغزل المحلة والمقامة في الخامسة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري فيديرها محمد التابعي حكما للساحة.

بينما الثنائي هاني العراقي ومصطفى حسين حكمان مساعدان ومصطفى الشهدي حكما رابعا، وإبراهيم نور حكم الفيديو وعمر فتحي مساعدا له.

وأخيرا يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق فاركو في الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب ويدير اللقاء محمود وفا.

ويعاون وفا كل من سيد نافع وسيد حسن كحكمين مساعدين بينما جلال أحمد حكما رابعا وفي تقنية الفيديو محمود دسوقي حكما وشهاب راشد مساعد.

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