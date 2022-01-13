دقة تمرير 91%.. بلاتي توريه رجل مباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي

الخميس، 13 يناير 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - بوركينا فاسو

حصد البوركينابي بلاتي توريه جائزة رجل مباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي.

وفازت الخيول بنتيجة 1-0 على كاب فيردي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2021.

البوركينابي خاض المباراة كاملة في مركز الوسط، ووصلت دقة تمريراته إلى 91%، كما أرسل 3 تمريرات مفتاحية وحصل على 4 أخطاء لصالحه.

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وحقق منتخب بوركينا فاسو فوزه الثامن في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم عبر تاريخه خلال 43 مباراة في 11 نسخة.

فيما تلقى منتخب كاب فيردي الهزيمة الثانية له في تاريخه بالبطولة في مباراته التاسعة.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية، الكاميرون في الصدارة بـ 6 نقاط، فيما انقض خيول بوركينا برصيد 3 نقاط على المركز الثاني وتراجع كاب فيردي للمركز الثالث بنفس الرصيد، ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب بدون رصيد.

وشهدت المباراة ظهور صافرة تحكيمية مصرية أولى بقيادة أمين عمر الذي قاد المباراة من أرض الملعب في النسخة الحالية، بعدما تواجد محمود البنا كحكم رابع في مباراة الافتتاح.

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