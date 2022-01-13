مصدر من كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا 2023 و2025 ستقامان في الصيف

الخميس، 13 يناير 2022 - 23:13

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا

تقرر عودة كأس أمم إفريقيا للإقامة في الصيف مجددا بعدما أقيمت النسخة الجارية من البطولة في الكاميرون في شهر يناير.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "اتفقنا خلال اجتماع المكتب التنفيذي على إقامة النسختين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا المقبلة في 2023 و2025 في الصيف".

وأردف "النسخة المقبلة ستقام في الفترة ما بين 23 يونيو حتى 23 يوليو".

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وتقام نسخة عام 2023 في كوت ديفوار، فيما تستضيف غينيا نسخة عام 2025.

وكانت أمم إفريقيا 2019 أقيمت في الصيف لأول مرة ولكن بسبب الظروف المناخية في الكاميرون وكثرة سقوط الأمطار في الصيف تم إقامتها في شهر يناير.

وواصل "كأس أمم إفريقيا للمحليين ستقام في الفترة ما بين 8 لـ31 يناير 2023، وكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما ستقام في الجزائر من 8 لـ30 أبريل 2023".

وأتم "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد فتح التقدم لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027 و2029 كذلك".

كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار غينيا
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