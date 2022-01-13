الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 15

الخميس، 13 يناير 2022 - 21:37

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انفرد حسام باولو مهاجم بايونيرز بصدارة ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وسجل باولو هدفا بقميص بايونيرز ليفض الشراكة وينفرد بالصدارة برصيد 8 أهداف.

بينما واصل محمد حمبوزو لاعب الأولمبي مطاردته برصيد 7 أهداف.

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وظل جابر سالم لاعب المصري بالسلوم ثالثا في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

حسام باولو مجموعة بحري الدرجة الثانية
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