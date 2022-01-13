الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 15
الخميس، 13 يناير 2022 - 21:37
كتب : رضا السنباطي
انفرد حسام باولو مهاجم بايونيرز بصدارة ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.
وسجل باولو هدفا بقميص بايونيرز ليفض الشراكة وينفرد بالصدارة برصيد 8 أهداف.
بينما واصل محمد حمبوزو لاعب الأولمبي مطاردته برصيد 7 أهداف.
وظل جابر سالم لاعب المصري بالسلوم ثالثا في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف
وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:
حسام باولو يتصدر ترتيب هدافي مجموعة بحري ومطاردة من حمبوزو ⚽️ pic.twitter.com/wqhpTmdAh6— FilGoal (@FilGoal) January 13, 2022