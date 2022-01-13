أحمد سامي: كأس الرابطة تجربة رائعة لمباريات ودية بطابع رسمي.. والكرة الجميلة لا تكفي

أعرب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة رضاه عما قدمه فريقه في افتتاح مبارياته بكأس الرابطة المصرية رغم الخسارة.

وخسر سموحة أمام الإسماعيلي بهدف دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وقال أحمد سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك للإسماعيلي على الفوز أولا".

وأضاف سامي "سموحة لعب بشكل جيد ولكن لم نحقق النتيجة المطلوبة في النهاية".

وأوضح المدير الفني لسموحة "الكرة الجميلة لا تكفي يجب أن نملك إصرارا أكثر ولكن تجربة جيدة ونتمنى التوفيق في القادم".

وكشف سامي "شهدنا غياب عدد من اللاعبين وبالتأكيد له تأثير ولكن الأهم أن تكون هناك منظومة نسير عليها".

وتابع المدير الفني لسموحة "كأس الرابطة بطولة رائعة فهي مباريات ودية بطابع رسمي وتجربة مفيدة للفرق، إذا تأهلنا سيكون أمر رائع وإن لم يحدث سنستفيد من التجربة".

واختتم تصريحاته "لا أحب (حبس) اللاعبين، أقيم الجميع وفقا للمستويات والتجارب التي نخوضها هناك من يكون صف أول أو ثاني أو ثالث أو يخرج من الحسابات، حتى من يريد الرحيل من أجل استفادة مالية لا أمانع في ذلك".