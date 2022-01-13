الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الدور الأول

الخميس، 13 يناير 2022 - 21:24

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انتهى الدور الأول -15 جولة- من منافسات مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية حيث تربع الأولمبي على الصدارة ليتوج نفسه بطلا للشتاء.

وانقض الأولمبي على الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن حرس الحدود.

وفاز الأولمبي على ألعاب دمنهور بهدفين لهدف اليوم الخميس، فيما تعادل حرس الحدود مع المصري بالسلوم سلبيا بدون أهداف.

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وإليكم نتائج مباريات الجولة:

وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة بحري:

مجموعة بحري الدرجة الثانية - مجموعة بحري
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