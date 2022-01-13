الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الدور الأول
الخميس، 13 يناير 2022 - 21:24
كتب : رضا السنباطي
انتهى الدور الأول -15 جولة- من منافسات مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية حيث تربع الأولمبي على الصدارة ليتوج نفسه بطلا للشتاء.
وانقض الأولمبي على الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن حرس الحدود.
وفاز الأولمبي على ألعاب دمنهور بهدفين لهدف اليوم الخميس، فيما تعادل حرس الحدود مع المصري بالسلوم سلبيا بدون أهداف.
وإليكم نتائج مباريات الجولة:
🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة بحري 👇 pic.twitter.com/RkRmLnsxEy— FilGoal (@FilGoal) January 13, 2022
وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة بحري:
الأولمبي يتصدر مجموعة بحري بعد نهاية الدور الأول.. إليكم الترتيب 🔝 pic.twitter.com/zqdmimTMWg— FilGoal (@FilGoal) January 13, 2022
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