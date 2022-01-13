مؤتمر جزر القمر: لعبنا جيدا أمام الجابون ولكن أمور لا نتحكم فيها سبب الخسارة.. ومعنوياتنا مرتفعة

أعرب أمير عبده المدير الفني لفريق جزر القمر رضاه عن أداء الفريق أمام الجابون والاستعداد للمواجهتين المقبلتين أمام غانا والمغرب.

وخسر منتخب جزر القمر بهدف دون مقابل أمام الجابون ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وقال أمير عبده خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة المغرب: "قدمنا أداءا جيدا أمام الجابون ولكن لسوء الحظ كان هناك أمور أخرى لا نتحكم فيها".

وأوضح "مثل ركلة الجزاء في الدقيقة 53 والتي لم يتم العودة إليها عن طريق تقنية الفيديو".

وأضاف المدير الفني لمنتخب جزر القمر "كل اللاعبين يقومون بعمل جيد، ومعنويات الفريق جيدة قبل المباراتين المقبلتين".

ويلعب منتخب جزر القمر غدا الجمعة أمام المغرب ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكشف "اللاعب الذي كان إيجابيا من فيروس كورونا بخير وجاهز للمباراة المقبلة".

واختتم تصريحاته "جاءت نتيجة اختباره الطبي سلبية قبل المباراة الأخيرة ولكن بسبب لوائح كاف لم نتمكن من إشراكه".