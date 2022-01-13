التشكيل – جوتا وفيرمينو ومينامينو يقودون ليفربول.. ولاكازيت أساسي مع أرسنال
الخميس، 13 يناير 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي المستدعى للقاء أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ملعب أنفيلد.
ويعوض ديوجو جوتا ومينامينو الغائبين ساديو ماني ومحمد صلاح لتواجدهما في كأس أمم إفريقيا 2021 مع مصر والكاميرون.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- جيمس ميلنر
في الهجوم: ديوجو جوتا- روبرتو فيرمينو- مينامينو
فيما جاء تشكيل أرسنال الذي أعلنه ميكيل أرتيتا كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: كيران تيرني- جابرييل ماجاليس- بن وايت- سيدريك سواريس
في الوسط: جرانيت جاكا- إيدي نكيتياه- ألبرت لوكونجا
في الهجوم: بوكايو ساكا- ألكساندر لاكازيت- جابرييل مارتينلي