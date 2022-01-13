تشكيل أمم إفريقيا - حساني يعوض تراوري في هجوم بوركينا فاسو.. و3 تغييرات لـ كاب فيردي

أجرى منتخب بوركينا فاسو تغييران فيما أجرى منتخب كاب فيردي 3 تغييرات، قبل لقاء الفريقين في كأس الأمم الإفريقية 2021 لحساب المجموعة الأولى.

تغييران بوركينا جاءا بإشراك إديموند تابسوبا وحساني باندي بدلا من باتريك مالو وبيرتراند تراوري.

ويغيب بيرتراند تراوري عن لقاء اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما أجرى منتخب كاب فيردي 3 تغييرات عن مباراة إثيوبيا، وظل الثلاثي الهجومي كما هو.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دياو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – بلاتي توريه

الهجوم: سيريل باييلا – فيصل تابسوبا – حساني باندي

وجاء تشكيل كاب فيردي كالآتي:

حراسة المرمى: فوزينها

الدفاع: ستوبيرا – بيكو – ستيفن فورتيس

الوسط: جيفري فورتيس - كيني روشا - باتريك أندرادي - ديلان تافاريز

الهجوم: جاميرو مونتيرو –جوليو تافاريز – جاراي رودريجيز

وضمن منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبوركينا فاسو بدون نقاط عقب الخسارة من الكاميرون في الافتتاح.