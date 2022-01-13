سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

الخميس، 13 يناير 2022 - 20:21

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح منتخب مصر أمم إفريقيا

جاءت نتيجة المسحة التي أجراها منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو للكشف عن فيروس كورونا سلبية.

ويواجه منتخب مصر منافسه غينيا بيساو السبت المقبل في ملعب رومدي أدجيا في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

وأدى المنتخب مرانه في السادسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس في ملعب سيناج المخصص للتدريبات بمدينة جاروا.

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ويعقد غدا كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة ويرافقه عمرو السولية.

فيما يؤدي المنتخب مرانه الختامي في السادسة مساء غد السبت.

وتقوم إدارة البعثة باستكمال إجراءات عودة أكرم توفيق للقاهرة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ولم يتحدد بعد موعد سفره النهائي.

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