مدرب إثيوبيا: جودة لاعبي الكاميرون حسمت النتيجة.. ولو سجلنا الثاني لاختلف الأمر

اعترف وبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا أن جودة لاعبي منتخب الكاميرون حسمت النتيجة لصالح الأسود.

وحسم منتخب الكاميرون المواجهة بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

وقال أباتي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "في بداية المباراة كنا جيدين وتقدمنا في النتيجة ولكن لم يكن بوسعنا الاستمرار في ذلك".

وأوضح "فقدنا التركيز بعد هدف الكاميرون الثاني ولم نحافظ على تماسكنا فخسرنا".

وأضاف المدير الفني لمنتخب إثيوبيا "كان يمكننا فعل أفضل مما فعلنا ولكن جودة لاعبي الكاميرون حسمت الأمر".

واختتم تصريحاته "لو كنا سجلنا الهدف الثاني لربما تغيرت الأمور وخرجنا بنتيجة أفضل".

ويتذيل منتخب إثيوبيا ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط عقب جولتين.

ويتمسك المنتخب الإثيوبي بأمل التأهل إلى الدور ثمن النهائي حال فوزه في الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويصطدم منتخب إثيوبيا بفريق بوركينا فاسو مساء يوم الإثنين المقبل.