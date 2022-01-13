براون: كأس الرابطة فرصة مثالية لتجهيز جميع اللاعبين للدوري

الخميس، 13 يناير 2022 - 20:07

كتب : ياسر الشريف

خوان براون - محمد حمص - جهاز الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

عبر الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى لـ الإسماعيلي عن سعادته بحصد فريقه انتصار على سموحة فى بطولة كأس رابطة الأندية.

واستهل الدراويش مشواره بالبطولة بالفوز على الفريق السكندري بالجولة الافتتاحية للبطولة.

وقال براون فى تصريحات للمركز الإعلامي عقب المباراة: "سعيد جدا بهذا الانتصار، اللاعبون كانوا على قدر الثقة ونجحوا فى تقديم مباراة مميزة على الصعيد الفني والبدنى".

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وواصل "الروح القتالية وتنفيذ التعليمات بنجاح من أهم الأسباب التى ساهمت فى حصد هذا الانتصار الغالي".

وأضاف "التوفيق لم يكن حليفنا فى مسابقة الدوري لكننا عازمون على كسر سلسلة غياب الانتصارات مع استئناف البطولة".

وحقق الإسماعيلي أول انتصار له الموسم الجاري، بعدما اكتفى بتعادلين و5 هزائم في الدوري.

وتابع "جماهير الإسماعيلى تحرك الصخر وأود أن أشكرهم كثيرا على دعمهم ومساندتهم للفريق فهم اللاعب رقم 1 بالنسبة لنا، ونعدهم بأننا سنقاتل من أجل إسعادهم".

وأتم "تلك البطولة هى فرصة جيدة ومثالية من أجل تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز".

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سجل هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وبذلك يتصدر الإسماعيلي والمقاولون المجموعة الثانية بثلاث نقاط لكل منهما، يليهما الأهلي والجونة بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيا.

ولم يحصد سموحة والبنك الأهلي أي نقطة ليحتلا المركزين الخامس والسادس.

وفي الجولة الثانية سيواجه البنك الأهلي منافسه سموحة، ويلتقي المقاولون مع الجونة.

فيما يحل الإسماعيلي ضيفا على الأهلي في ملعب برج العرب.

الإسماعيلي خوان براون
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