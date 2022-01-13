اعتذار رسمي من كاف لـ موريتانيا وتوضيح سبب المشكلة

الخميس، 13 يناير 2022 - 20:03

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب موريتانيا قبل لقاء جامبيا في كأس أمم إفريقيا 2021

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتذاره الرسمي لرئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني بعد الخطأ الذي حدث في عزف نشيد بلاده في كأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت مباراة موريتانيا وجامبيا التي أقيمت أمس الأربعاء خطا بعزف النشيد الوطني القديم لموريتانيا.

وأكد كاف في خطابه للرئيس الموريتاني أن ما حدث خطأ غير مقصود وسبب حدوثه جاء بسبب مشكلة فنية منعت مهندس الصوت من الوصول للملف المطلوب لعزف النشيد.

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وشدد كاف أنه قام بكل شيء للتأكد من عدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا.

وخسر منتخب موريتانيا بهدف دون رد.

ويلعب منتخب موريتانيا مع تونس الأحد المقبل في الجولة الثانية من البطولة ضمن منافسات المجموعة السادسة.

موريتانيا كأس أمم إفريقيا كاف
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