صور - جدارية هدف أبو بكر في نهائي 2017 يتصدر مركز تدريب منتخب مصر في الكاميرون

الخميس، 13 يناير 2022 - 18:07

كتب : Ndonwie Bruno Funwie

جدارية هدف فينسنت أبو بكر في مركز تدريب المنتخب

يواصل منتخب مصر استعداداته في مركز التدريب لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا بهدف دون مقابل سجله كيليتشي إيهانتشو.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة فريق غينيا بيساو في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويتصدر مركز تدريب منتخب مصر هدف فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون في شباك الفراعنة في نهائي أمم إفريقيا 2017.

وكانت الكاميرون قد حققت لقب أمم إفريقيا 2017 والتي أقيمت في الكاميرون بعد الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف واحد وسجل أبو بكر هدف الفوز.

ويواصل منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية بحثا عن أول ثلاث نقاط.

يواصل منتخب مصر استعداداته في مركز التدريب لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون.

وفقد منتخب مصر خدمات الثنائي أكرم توفيق في أمم إفريقيا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة نيجيريا الافتتاحية.

كما يفقد منتخب مصر جهود أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر في مباراتي دور المجموعات بسبب إصابته في عضلة السمانة.

وكان منتخبا غينيا بيساو والسودان قد تعادلا سلبيا في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الرابعة التي تضم مصر ونيجيريا.

الكاميرون أمم إفريقيا مصر
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