كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري السويسري

احترفت ندى معوض لاعبة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة وجامعة بارك الأمريكية إلى الدوري السويسري.

وانتقلت ندى معوض إلى نادي لوجانو السويسري بشكل رسمي بعد أن أعلنت عبر حسابها الرسمي.

وكتبت ندى معوض عبر حسابها "سعيدة بإتمام ذلك رسميا وأشكر كل شخص ساهم في حدوث ذلك".

وتابعت "سوف ألعب أول موسم احترافي لي مع فريق لوجانو السويسري".

وتبلغ ندى معوض -23 عاما- وكانت قد انتقلت من نادي الشمس إلى جامعة بارك الأمريكية بمنحة بعد تألقها في كأس العالم للناشئات.

وتألقت ندى معوض في دوري الجامعات الأمريكي مع جامعة بارك.

وتم اختيار ندى معوض كأفضل لاعبة وأفضل مسجلة للنقاط هذا الموسم.

كما تم اختيارها كأفضل مسجلة للنقاط في تاريخ الجامعة.

وسبق لندى معوض الحصول على فضية بطولة إفريقيا للأندية في إنجاز تاريخي للنادي وحصلت وقتها على لقب أفضل لاعبة في البطولة.

ومثلت ندى معوض منتخب مصر في أولمبياد ريو 2016 خلال منافسات كرة الطائرة الشاطئية.