انتهت أمم إفريقيا – الكاميرون (4)-(1) إثيوبيا.. نهاية المباراة

الخميس، 13 يناير 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي الكاميرون وإثيوبيا التي تقام في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب أوليمبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة

ق67 جووووووول إيكامبي يضيف الثاني له والرابع للكاميرون

ق55: جووووووووول ثااااالث للكاميرون بتسديدة من فينسنت أبو بكر بعد تمريرة زاحفة

ق53 جوووول ثاااان للكاميرون برأسية من فينسنت أبو بكر من داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 هدف ملغي للكاميرون بسبب التسلل

ق24 أونانا ينقذ هدفا محققا

ق8 جوووووووول إيكيمبي يتعادل برأسية

ق3 جووووول داوا هوتيسا يفتتح التسجيل لإثيوبيا

انطلاق المباراة

الكاميرون إثيوبيا كأس أمم إفريقيا
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