خبر في الجول – تعرف على تشخيص إصابتي صلاح محسن وكريم فؤاد بعد مواجهة الجونة

الخميس، 13 يناير 2022 - 17:37

كتب : أحمد الخولي

إصابة صلاح محسن - الأهلي × الجونة

أصيب صلاح محسن وكريم فؤاد لاعبي الأهلي خلال لقاء الجونة الذي أقيم اليوم الخميس في أولى جولات كأس الرابطة.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن صلاح محسن اشتكى من كدمة قوية تعرض لها في القدم.

فيما اشتكى كريم فؤاد من آلام في العضلة الخلفية.

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وخرج صلاح محسن في الثواني الأخيرة من المباراة قبل نهايتها مباشرة، بينما تم استبدال كريم فؤاد في الدقيقة 85.

وتعادل الأهلي مع الجونة سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الأهلي WE السلام.

وسيواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي الإثنين المقبل في ثاني جولات كأس الرابطة.

الأهلي صلاح محسن كريم فؤاد كأس الرابطة
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