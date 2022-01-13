تشكيل أمم إفريقيا - الكاميرون بقيادة أبو بكر.. تعديلين في تشكيل إثيوبيا

أعلن منتخب الكاميرون عن تشكيله لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو – مايكل نجادو – نوهو تولو

خط الوسط: فاي كولينز – أندريه زامبو أنجيسا – مارتن هونجلا – إريك ماكسيم تشوبو موتينج – نيكولاس مومي نجامالو

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي – فينسنت أبو بكر

على الناحية الأخرى شهد تشكيل إثيوبيا تعديلين على الفريق الذي واجه كاب فيردي وخسر المباراة بهدف نظيف، وهو خروج ياريد بايي للإيقاف ونزول مينيوت ديبيبي في الدفاع بدلا منه، ومشاركة هوتيسا داوا على حساب جيتانيه كيبيديه في الهجوم.

وجاء تشكيل إثيوبيا كالتالي:

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

الدفاع: سليمان حميد – أتشكالاو تاميني – مينيوت ديبيبي - رمضان يوسف

الوسط: ميسود محمد – أمانويل يوهانيس – سورافيل داجانتشيو

الهجوم: أمانويل جيبريمايكل – أبو بكر نصير – هوتيسا داوا