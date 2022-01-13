رضا شحاتة: الأهلي هو الأهلي بأي مجموعة.. والهدف من المباراة التحضير للقادم

الخميس، 13 يناير 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

فريق الجونة - الأهلي × الجونة

كشف رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة عن رضاه بأداء لاعبيه أمام الأهلي رغم التعادل.

ولعب الأهلي مواجهة الجونة بمجموعة من الناشئين بالإضافة لعدد من اللاعبين غير الأساسيين.

وتعادل الجونة سلبيا أمام الأهلي في الجولة الأولى من منافسات كأس الرابطة المصرية للمجموعة الثانية.

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وقال شحاتة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الهدف من اللقاء هو التحضير للقادم، وحققنا ذلك أمام فريق قوي مثل الأهلي".

وأضاف "أنا راض عن الأداء وأهدرنا فرص عديدة للتسجيل أمام الأهلي الذي تكتل بشكل كبير".

وأوضح شحاتة "وصلنا إلى المرمى ولكن لم نوفق، قرارات اللاعبين كان بها أخطاء خاصة بعد فترة التوقف".

وشدد رضا شحاتة "الأهلي هو الأهلي بأي مجموعة حتى لو كان بالصف الثاني".

وتابع طلم نكن بنفس الشراسة لأننا عدنا من توقف، وفي رأيي قدمنا لقاء جيد ولو كنا سجلنا هدفا لانتصرنا".

واختتم المدير الفني للجونة تصريحاته "الأهلي فريق منظم، الناشيء يفهم مركزه وملتزم تكتيكيا، وكنت أركز مع حسام حسن وصلاح محسن كونهما أخطر اللاعبين".

ويلعب الجونة أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من كأس الرابطة يوم الإثنين المقبل.

كأس الرابطة المصرية الجونة رضا شحاتة
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