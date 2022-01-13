انتهت كأس الرابطة - سموحة (0) (1) الإسماعيلي.. المقاولون العرب (0) (1) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المجموعة الثانية في كأس الرابطة، حيث يحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة، بينما يلعب المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.

أولى مباريات هذه المجموعة انتهت بين الأهلي والجونة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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سموحة × الإسماعيلي

انتهت

ق 68: انفراد من وجيه عبد الحكيم يهدره بغرابة أمام حارس سموحة.

ق 50: عرضية أرضية وتسديدة من كناريا يتصدى لها أحمد عادل بسهولة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 صديق أوجولا يسدد ركلة حرة لسموحة فوق العارضة

ق 45 الحكم يحتسب 3 دقائق إضافية

ق 3 جوووووول الهدف الأول للدراويش.. كرة رائعة بالكعب من محمد الشامي إلى عبد الرحمن مجدي الذي يسدد ببراعة في الزاوية البعيدة

بداية المباراة

المقاولون العرب × البنك الأهلي

انتهت

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

ق45 الحكم يحتسب 6 دقائق إضافية

ق33 الحارس بخير والمباراة تستأنف

ق 30 إصابة أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي وتلقيه العلاج

ق 12 جوووووول الهدف الأول لفريق المقاولون العرب.. عرضية مامادو نياس تصل إلى محمد طلعت الذي يسجل في شباك البنك الأهلي

بداية المباراة