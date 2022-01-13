تشكيل كأس الرابطة – طلعت ونياص في هجوم المقاولون.. وأسامة فيصل يقود البنك الأهلي

كشف محمد عودة المدير الفني للمقاولون عن أول تشكيل له، بعد توليه تدريب ذئاب الجبل، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

ويهاجم عودة منافسه البنك الأهلي، بمحمد طلعت وأمادو نياص، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أحمد عبد العزيز – محمد سمير – فادي نجاح – أحمد الشيمي

الوسط: أحمد عادل – عماد فتحي – أحمد موسى "كابوريا" – عبد الرحمن خالد "جبنة"

الهجوم: محمد طلعت – أمادو نياص

البدلاء: أحمد عربي – أحمد مجدي – أحمد داوودا – عبد الله ياسين – محمد هاني "تريكة" – أحمد أبو عجيلة – أحمد الكوهي – فضل أباظة – حسن الشامي

أما خالد جلال، فضم تشكيله لفريق البنك الأهلي..

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمود سيد – محمد حامد عيسى - أحمد ياسين – عاصم صلاح

الوسط: محمد فتحي – محمد مصطفى كامل "ميدو" – أمير مدحت – أحمد ياسر – محمود قاعود

الهجوم: أسامة فيصل

البدلاء: أحمد عفيفي – أحمد العش – طارق جمال – محمد بسيوني – أحمد سعيد – فادي فريد – أسامة إبراهيم – محمد هلال – مصطفى إبراهيم

وتعادل الأهلي والجونة سلبيا في الجولة الأولى من تلك المجموعة.