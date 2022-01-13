تشكيل كأس الرابطة – سايكو يظهر لأول مرة مع الإسماعيلي.. وفهد يقود هجوم سموحة

يبدأ سايكو كونتيه اللاعب الجامبي لأول مرة مع الإسماعيلي بعد انضمامه قادما من السكة الحديد، فيما يتواجد أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى.

ويقود فهد جمعة هجوم سموحة كأساسي لأول مرة، فيما يحرس الهاني سليمان المرمى.

أعلن خوان براون، وأحمد سامي مدربا الإسماعيلي وسموحة، تشكيلا فريقيهما للمواجهة المرتقبة بينهما بعد قليل، في بطولة كأس الرابطة المصرية.

تشكيل الإسماعيلي شهد البدء بـ سايكو كونتيه الجناح الأيسر الجامبي لأول مرة بعد انضمامه، فيما يعود أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى على حساب محمد فوزي.

ويتواجد عمر رضوان على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد الشفاء من الإصابة، فيما يغيب كارميلو ألجارانيز المهاجم البوليفي عن القائمة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: محمد عبد السميع – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد مخلوف.

الهجوم: سايكو كونتيه – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.

من جهة أخرى، يبدأ فهد جمعة كأساسي في هجوم سموحة، فيما يشغل بهاء مجدي مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد رمضان بيكهام – رجب نبيل – - بهاء مجدي.

الوسط:– أحمد حمص – محمد عبد العاطي.

أمامهما: عبد الكبير الوادي - محمد كناريا – صديق أوجولا.

الهجوم: فهد جمعة.

ويلعب الإسماعيلي مع سموحة بعد قليل، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.