كأس الرابطة - 90 دقيقة سلبية بين الأهلي "الشاب" والجونة

تعادل الأهلي مع ضيفه الجونة بدون أهداف في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وأشرك الأهلي العديد من العناصر الشابة في هذه المباراة، كما منح الفرصة للعديد من البدلاء في غياب الدوليين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

وبدأت المباراة بلفتة طيبة من لاعبي الأهلي الذين رفعوا قميص زميلهم أكرم توفيق الذي أصيب مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا أمام نيجيريا.

شوط سلبي للغاية

أولى المحاولات الخطرة في المباراة أتت في الدقيقة 16 بتسديدة من كريم طارق بعد تهيئة للكرة من خالد قمر، ولكن اصطدمت هذه التسديدة بوجه محمد هاني الذي حمل شارة قيادة الأهلي في هذه المباراة.

توقفت المباراة لعلاج هاني، وضنت علينا بالمحاولات حتى سدد زياد طارق لاعب الأهلي الواعد من اليسار، ولكن نجح عماد السيد في التصدي.

وفي الدقيقة 39 حاول عمرو بركات لصالح الجونة من خارج المنطقة لتمر الكرة بجوار القائم، فيما حاول زياد طارق مرة أخرى قبل نهاية الشوط، لتمر الكرة فوق العارضة.

مناوشات وتصديات

في بداية الشوط الثاني أجرى رضا شحاتة مدرب الجونة تبديله الأول بنزول ناصر ناصر بدلا من عمرو بركات، فيما حاول كريم طارق بتسديدة تصدى لها مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 53 حاول إسلام محارب بتسديدة مرت بجوار القائم، تلاه ناصر ناصر في الدقيقة 57 بكرة بعيدة عن المرمى.

تلقى عمرو طارق أول إنذارات المباراة بتدخله ضد حسام حسن في الدقيقة 60، فيما واصل شحاتة تبديلاته في الدقيقة 61 بنزول ألان تشامبادي ومحمود الشبراوي بدلا من أحمد سالم صافي وكريم طارق.

تبديلات مستمرة

حاول محمود الشبراوي فور نزوله في الدقيقة 63 بتسديدة تصدى لها شوبير من جديد، بينما أجرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تبديله الأول بخروج زياد طارق ونزول صالح نصر.

وفي الدقيقة 67 سدد خالد قمر بجوار القائم، وتلاه الشبراوي في الدقيقة 70 ولكن فوق العارضة.

رابع تبديلات الجونة أتى في الدقيقة 71 بخروج عمرو السعداوي ونزول إسلام رشدي، بينما أجرى الأهلي تبديلين بنزول محمد فخري ومحمد أحمد شرقية بدلا من محمد محمود ومحمد خليفة.

إصابتين في المعسكر الأحمر

تلقى إسلام رشدي إنذارا بعد نزوله بـ3 دقائق، فيما واصل الشبراوي محاولاته في الدقيقة 79، هذه المرة بجوار القائم.

اختتم مدرب الجونة تبديلاته بنزول حسام غانم بدلا من عمرو طارق في الدقيقة 80، بينما استمر الشبراوي في تسديداته مرة أخرى في الدقيقة 83، ليتصدى شوبير.

أصيب كريم فؤاد لاعب الأهلي وخرج مصابا في الدقيقة 86، ليحل أحمد سيد غريب بدلا منه، بينما أتى أحمد عبد النبي على حساب حسام حسن، فيما خرج صلاح محسن مصابا قبل نهاية اللقاء بثوان معدودة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وكانت هذه هي المباراة الأولى في منافسات المجموعة الثانية، التي تضم كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة.