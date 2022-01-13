جناح نيجيريا يوجه رسالة لـ أكرم توفيق

الخميس، 13 يناير 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

وجه موزيس سايمون جناح منتخب نيجيريا رسالة دعم إلى أكرم توفيق مدافع منتخب مصر بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتسببت مراوغة سايمون في سقوط أكرم وإصابته التي خرج بسببها من المباراة مبكرا وتأكد لاحقا إصابته القوية.

وقال سايمون في تصريحات مصورة: "أود أن أوجه رسالة للاعب المنتخب المصري أكرم توفيق".

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وأضاف "أتمنى لك كل خير والشفاء العاجل".

وأتم جناح نانت رسالته لمدافع الأهلي قائلا "كن قويا".

وأوضحت نتائج الآشعة التي أجراها أكرم توفيق يوم الأربعاء إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لقناة أون تايم سبورت: "التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق في الملعب نفس ما أثبتته الآشعة. مع حدوث الإصابة استبدلناه مباشرة وحاولنا أن يخضع لآشعة في مساء يوم المباراة لكن جهاز الآشعة لم يكن يعمل".

وأكمل "خضع للكشف بالآشعة في الصباح، الإصابة كانت واضحة بالفحص لكن لابد أن نتأكد".

وأوضح "حاليا نجري بعض الأمور لكي يكون أكرم جاهزا للعملية مع العودة إلى مصر، ولا يمكن تحديد موعد غيابه إلا بعد إجراء الجراحة".

وخسر الفراعنة بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

أكرم توفيق منتخب مصر نيجيريا موزيس سايمون
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