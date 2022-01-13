اتحاد الكرة: أي تصريحات منسوبة للاعبين خارج الإطار الرسمي غير صحيحة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، يؤكد فيه أن "أي تصريحات منسوبة للاعبين خارج الإطار الرسمي" غير صحيحة.

وقال بيان اتحاد الكرة: "تؤكد إدارة بعثة المنتخب الوطني المشاركة في كأس أمم إفريقيا على عدم مسؤوليتها عن الاجتهادات الصحفية التي تحاول نسب تصريحات لأعضاء البعثة على غير الحقيقة".

وأكد "كما تؤكد إدارة البعثة على أن مقر إقامتها بمثابة معسكر مغلق لا يتواجد فيه أي مرافق إعلامي خارج إطارها الرسمي التزاما بالإجراءات الاحترازية الموضوعة وتطبيقا لعدم إصدار تصريحات إعلامية إلا من خلال المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم "على هذا الأساس فإن أي تصريحات منسوبة لأي من اللاعبين أو أعضاء البعثة خارج هذا الإطار عارية تماما من الصحة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، بعد الخسارة في الجولة الأولى 1-0 أمام نيجيريا.