مؤتمر مدرب غانا: بارتي سيكون أفضل لاعبي كأس الأمم.. وهذا ما أتمناه من التحكيم

يرى ميلوفان راييفاتش مدرب منتخب غانا، أن لاعب وسط فريقه توماس بارتي سيكون أفضل لاعبي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة الجابون في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، بعد الخسارة 1-0 من المغرب في الجولة الأولى، فيما فاز الجابون على جزر القمر بنفس النتيجة.

وقال راييفاتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحاول تحسين مستوانا. تركيزنا الآن على الفاعلية ضد الجابون، ونحن جاهزون للمباراة".

وأوضح "عملنا بجد خلال الأيام الماضية. نعلم ما نحتاحه للفوز ونحن تكتيكيا جاهزون. ليس لدينا مشاكل خاصة بالكورونا".

وأكمل "نعرف التحدي المقبل، ونحتاج للفوز بالـ 3 نقاط".

وشدد "أتمنى أن يكون التحكيم أفضل في المباريات المقبل، بالنظر لمباراتنا ضد المغرب أرى أننا كنا نستحق ضربة جزاء لكن تقنية الفيديو رفضت الأمر. لست محبا لانتقاد اللاعبين".

وأردف "أندريه أيو جاهز، لكنني لن أتحدث عن التشكيل".

وأتم "توماس بارتي سيثبت أنه لاعب كبير، سيكون أفضل لاعبي البطولة".