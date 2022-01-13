بعد خسارة كلاسيكو السوبر - لابورتا للاعبي برشلونة: فخور بكم.. لقد تفوقتم على أنفسكم

الخميس، 13 يناير 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة رسالة حماسية للاعبيه بعد خسارة لقب السوبر الإسباني لحساب الغريم التاريخي ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الملك فهد بالسعودية بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال لابورتا للاعبي برشلونة في غرفة خلع الملابس "نحن فخورون بكم للغاية. كل مشجعي البلوجرانا فخورون بأن يكونوا من مشجعي برشلونة. الآن أكثر من أي وقت مضى".

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وأضاف في المقطع المصور الذي نشره النادي "لقد أظهرتم الموهبة والقتال والشجاعة، وتفوقتم على أنفسكم، ولذلك يجب أن نشعر بالفخر".

وواصل "هذا هو الطريق الذي سيسلكه الفريق مع الجهاز الفني في المستقبل القريب، وهو أمر جيد للغاية".

وتابع "كدنا أن نحقق الفوز ولم يحالفنا التوفيق. لكنني متأكد من أننا إذا واصلنا المضي قدما بهذا الشكل سنحققه".

وأتم "كرئيس لبرشلونة، مع باقي أعضاء مجلس الإدارة، وكل المشجعين في جميع أنحاء العالم، نحن فخورون جميعا بأن نكون من مشجعي برشلونة. شكرًا لكم جميعا".

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 100 انتصار في الكلاسيكو من أصل 248 مقابل 96 لبرشلونة.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو الخميس لمواجهته في المباراة النهائية.

وتقدم ريال مدريد أولا عن طريق فينيسيوس جونيور قبل أن يعادل فيران توريس النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تقدم الملكي مجددا عن طريق كريم بنزيمة بينما تعادل أنسو فاتي في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة.

وخطف فيدريكو فالفيردي هدف الفوز في الشوط الأول الإضافي ليتأهل ريال مدريد للنهائي.

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