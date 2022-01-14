كمل إعلان ريكسونا مع محمد الشناوي في كأس أمم إفريقيا 2021

ريكسونا دايما كانت الداعم الأول للحركة، وبتحميك أكتر من رائحة العرق كل ما تتحرك أكتر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

السنة دي، هتتحرك عشان تكون جزء من إعلان ريكسونا مع محمد الشناوي.

مش مهم إيه الحركة، سواء كانت مهارة بالكرة أو حركة freestyle أو احتفال بجول، أو بكل بساطة تشجيع منتخبنا في كأس الأمم الإفريقية.

صور حركتك، وانشرها على حسابك على فيسبوك أو إنستاجرام أو تيكتوك ومنشن حساب ريكسونا مع هاشتاج #ريكسونا وهاشتاج #رقم1_بيحركنا_كلنا .

كمل الإعلان وممكن تطلع في الإعلان مع محمد الشناوي أو تكسب تي شيرت ممضي منه، أو تكسب بلايستيشن 5