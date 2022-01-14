كمل إعلان ريكسونا مع محمد الشناوي في كأس أمم إفريقيا 2021

الجمعة، 14 يناير 2022 - 17:01

كتب : محمود صلاح

ريكسونا محمد شناوي

ريكسونا دايما كانت الداعم الأول للحركة، وبتحميك أكتر من رائحة العرق كل ما تتحرك أكتر.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

السنة دي، هتتحرك عشان تكون جزء من إعلان ريكسونا مع محمد الشناوي.

مش مهم إيه الحركة، سواء كانت مهارة بالكرة أو حركة freestyle أو احتفال بجول، أو بكل بساطة تشجيع منتخبنا في كأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة
محمد الشناوي: نتيجة مباراة نيجيريا غير مرضية.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني حوار - أحمد الشناوي يتحدث عن رحيله من الزمالك وحقيقة جلسته مع الخطيب الشناوي: لاعبو الأهلي الرجال كانوا على قدر المسؤولية ضد الرجاء.. الجمهور سبب عودتنا مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه

صور حركتك، وانشرها على حسابك على فيسبوك أو إنستاجرام أو تيكتوك ومنشن حساب ريكسونا مع هاشتاج #ريكسونا وهاشتاج #رقم1_بيحركنا_كلنا .

كمل الإعلان وممكن تطلع في الإعلان مع محمد الشناوي أو تكسب تي شيرت ممضي منه، أو تكسب بلايستيشن 5

الدوري المصري محمد الشناوي
نرشح لكم
محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك ضد إنبي في كأس الرابطة أحمد سامي: كأس الرابطة تجربة رائعة لمباريات ودية بطابع رسمي.. والكرة الجميلة لا تكفي مهاجم الإسماعيلي جاهز للقاء الأهلي في كأس الرابطة براون: كأس الرابطة فرصة مثالية لتجهيز جميع اللاعبين للدوري
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة – سيراميكا (0) – (0) فاركو.. غزل المحلة ضد طلائع الجيش 4 دقيقة | مصر
كمل إعلان ريكسونا مع محمد الشناوي في كأس أمم إفريقيا 2021 9 دقيقة | الدوري المصري
إلى الصدارة سويا 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس الرابطة - الزمالك وإنبي يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء المهدرة 42 دقيقة | مصر
المصري يكشف عن تشخيص إصابة إسلام عطية.. ومدة العلاج 51 دقيقة | مصر
بايرن ميونيخ يكشف عن مشكلة في القلب لـ ألفونسو ديفيز بعد العودة من كورونا ساعة | الدوري الألماني
خبر في الجول - الإسماعيلي يختبر مهاجما أرجنتينيا ساعة | مصر
أول مصرية في أوروبا.. ندى معوض تتحدث لـ في الجول عن كواليس انتقالها لـ سويسرا وفائدة منتخب الطائرة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض