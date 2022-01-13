قائمة الزمالك – مصطفى فتحي وأوباما وبعض الشباب لمواجهة إنبي.. وعودة حسام أشرف

يقود مصطفى فتحي، ورزاق سيسيه، ويوسف إبراهيم "أوباما" قائمة الزمالك لمواجهة إنبي.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة إنبي مساء غد الجمعة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

قائمة الزمالك شهدت عودة أوباما بعد شفاءه من الإصابة، فيما يقود يوسف أسامة نبيه، وحسام أشرف الهجوم.

ويتواجد حسام أشرف في القائمة لأول مرة بعد انتهاء فترة الإيقاف التي خضع لها.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكي – حازم إمام.

الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – رزاق سيسيه – سيد محمد – سيف جعفر.

الهجوم: يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

إليكم إختيارات مدربنا كارتيرون لمباراة إنبي في إفتتاحية مشوار فريقنا ببطولة كأس رابطة الأندية 🏆🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/SI47udvtxV — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 13, 2022

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة رفقة إنبي، وسيراميكا كليوباترا، وفاركو، وغزل المحلة، وطلائع الجيش.