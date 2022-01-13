لويس إنريكي: الزلزولي اختار تمثيل منتخب إسبانيا

الخميس، 13 يناير 2022 - 15:13

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - برشلونة

أوضح لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الشاب اختار تمثيل اللاروخا بدلا من منتخب المغرب.

وقال إنريكي في تصريحات مصورة: "عبد الصمد اختار اللعب لمنتخب إسبانيا".

وأضاف "إنه خيار جيد لتشكيل منتخب إسبانيا، وما فعله في الدقائق التي يلعبها كان مثيرا للاهتمام".

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وكان قد تم اختيار عبد الصمد الزلزولي ضمن قائمة منتخب المغرب النهائية استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

لكن لاعب البلوجرانا الشاب رفض الدعوة وأوضحت تقارير إنه يفكر في مصيره بين تمثيل المغرب أو إسبانيا.

وأشار تقرير جريدة موندو ديبورتيفو إلى أن الزلزولي كان يوازن بين إيجابيات وسلبيات اختيار اللعب لمنتخب المغرب بما في ذلك الغياب عن برشلونة في يناير.

وأوضح التقرير أن الزلزولي حسم أمره في النهاية بالتخلي عن فكرة اللعب للمنتخب المغربي.

ووضع الزلزولي أمره تحت تصرف لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب شباب إسبانيا تحت 21 عاما ولويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

وبذلك القرار يستفيد برشلونة من قدرته على الاستفادة من الزلزولي خلال منافسات شهر يناير في مباريات الدوري والكأس والسوبر.

المغرب إسبانيا عبد الصمد الزلزولي برشلونة
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