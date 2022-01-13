انتهت في كأس الرابطة - الأهلي (0) - (0) الجونة.. مباراة سلبية للغاية
الخميس، 13 يناير 2022 - 14:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية.
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ق 90 الحكم يحتسب 5 دقائق إضافية
ق 86 أحمد سيد غريب وأحمد عبد النبي بدلا من كريم فؤاد وحسام حسن
ق 85 كريم فؤاد يغادر الملعب مصابا
ق 83 الشبراوي يسدد وشوبير يتصدى مرة أخرى
ق 80 خامس تبديلات الجونة بخروج عمرو طارق ونزول حسام غانم
ق 79 تسديدة من محمود الشبراوي تمر بجوار القائم
ق 75 إنذار من نصيب إسلام رشدي بديل الجونة
ق 74 تبديلين في صفوف الأهلي بخروج محمد محمود ومحمد خليفة ونزول محمد فخري ومحمد أحمد شرقية
ق 71 تبديل رابع في صفوف الجونة بنزول إسلام رشدي بدلا من عمرو السعداوي
ق 70 محمود الشبراوي يسدد فوق العارضة
ق 67 تسديدة من خالد قمر تمر بجوار القائم
ق 64 أول تبديلات الأهلي بخروج زياد طارق ونزول صالح نصر
ق 63 محمود الشبراوي يسدد ومصطفى شوبير يتصدى مرة أخرى
ق 61 تبديلين في صفوف الجونة بنزول ألان تشامبادي ومحمود الشبراوي بدلا أحمد سالم صافي وكريم طارق
ق 60 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب عمرو طارق عقب عرقلته لحسام حسن
ق 57 ناصر ناصر يسدد من خارج المنطقة لتمر الكرة بعيدا عن المرمى
ق 53 إسلام محارب يسدد بجوار القائم
ق 47 كريم طارق يسدد ومصطفى شوبير يتصدى
ق 46 التبديل الأول في صفوف الجونة بنزول ناصر ناصر بدلا من عمرو بركات
بداية الشوط الثاني
ق 45 تسديدة من زياد طارق تمر فوق العارضة
ق 41 عرضية من صلاح محسن يمسك بها عماد السيد
ق 39 عمرو بركات يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر التسديدة بجوار القائم
ق 32 زياد طارق يسدد من اليسار ولكن عماد السيد يتصدى
ق 21 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها دفاع الأهلي إلى رمية تماس
ق 17 توقف المباراة لعلاج محمد هاني
ق 16 خالد قمر يهيئ الكرة وكريم طارق يسددها في وجه محمد هاني، تعود الكرة إلى نور السيد الذي سددها فوق العارضة
ق 7 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها الدفاع
ق 4 عرضية من كريم طارق ظهير الجونة يبعدها عبد الرحمن مانو إلى ركنية
بداية المباراة