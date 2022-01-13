انتهت في كأس الرابطة - الأهلي (0) - (0) الجونة.. مباراة سلبية للغاية

الخميس، 13 يناير 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

فريق الأهلي يدعم أكرم توفيق - الأهلي × الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 90 الحكم يحتسب 5 دقائق إضافية

ق 86 أحمد سيد غريب وأحمد عبد النبي بدلا من كريم فؤاد وحسام حسن

ق 85 كريم فؤاد يغادر الملعب مصابا

ق 83 الشبراوي يسدد وشوبير يتصدى مرة أخرى

ق 80 خامس تبديلات الجونة بخروج عمرو طارق ونزول حسام غانم

ق 79 تسديدة من محمود الشبراوي تمر بجوار القائم

ق 75 إنذار من نصيب إسلام رشدي بديل الجونة

ق 74 تبديلين في صفوف الأهلي بخروج محمد محمود ومحمد خليفة ونزول محمد فخري ومحمد أحمد شرقية

ق 71 تبديل رابع في صفوف الجونة بنزول إسلام رشدي بدلا من عمرو السعداوي

ق 70 محمود الشبراوي يسدد فوق العارضة

ق 67 تسديدة من خالد قمر تمر بجوار القائم

ق 64 أول تبديلات الأهلي بخروج زياد طارق ونزول صالح نصر

ق 63 محمود الشبراوي يسدد ومصطفى شوبير يتصدى مرة أخرى

ق 61 تبديلين في صفوف الجونة بنزول ألان تشامبادي ومحمود الشبراوي بدلا أحمد سالم صافي وكريم طارق

ق 60 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب عمرو طارق عقب عرقلته لحسام حسن

ق 57 ناصر ناصر يسدد من خارج المنطقة لتمر الكرة بعيدا عن المرمى

ق 53 إسلام محارب يسدد بجوار القائم

ق 47 كريم طارق يسدد ومصطفى شوبير يتصدى

ق 46 التبديل الأول في صفوف الجونة بنزول ناصر ناصر بدلا من عمرو بركات

بداية الشوط الثاني

ق 45 تسديدة من زياد طارق تمر فوق العارضة

ق 41 عرضية من صلاح محسن يمسك بها عماد السيد

ق 39 عمرو بركات يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر التسديدة بجوار القائم

ق 32 زياد طارق يسدد من اليسار ولكن عماد السيد يتصدى

ق 21 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها دفاع الأهلي إلى رمية تماس

ق 17 توقف المباراة لعلاج محمد هاني

ق 16 خالد قمر يهيئ الكرة وكريم طارق يسددها في وجه محمد هاني، تعود الكرة إلى نور السيد الذي سددها فوق العارضة

ق 7 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها الدفاع

ق 4 عرضية من كريم طارق ظهير الجونة يبعدها عبد الرحمن مانو إلى ركنية

بداية المباراة

الأهلي الجونة كأس الرابطة المصرية
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