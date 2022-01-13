إصابة مدافع غينيا بفيروس كورونا وغيابه عن لقاء السنغال

سيغيب با كوناتي مدافع غينيا عن مباراة منتخب بلاده ضد السنغال بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويلعب المنتخبان مباراة الجولة الثانية يوم الجمعة، بعد أن فاز كلاهما في مباراة الجولة الأولى.

وأفاد الاتحاد الغيني في بيان: "بعد نهاية اختبارات فيروس كورونا الإلزامية التي أجراها الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء، جاءت نتائج اثنين من أعضاء الوفد الغيني إيجابية".

وأضاف البيان "المصابان هما المدافع با كوناتي وأخصائي العلاج الطبيعي جوناهان أرناو".

وأتم "جاءت باقي النتائج سلبية. وبالتالي سيكون لدى المدرب كابا دياوارا 26 لاعبا متاحا لمباراة السنغال".

غينيا انتصرت على مالاوي بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

كما فازت السنغال على زيمبابوي بالنتيجة نفسها.