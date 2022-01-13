تشكيل الجونة – هجوم قوي ضد الأهلي

الخميس، 13 يناير 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

الجونة - سيراميكا كليوباترا (من حسابات الجونة)

أعلن رضا شحاتة المدير الفني للجونة تشكيل فريقه ضد الأهلي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

وشهد التشكيل الدفع بهجوم قوي يقوده خالد قمر، وخلفه إسلام محارب وعمرو بركات وكريم طارق.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عمرو طارق – محمود الجزار – محمد نجيب – عمرو السعداوي

الوسط: نور السيد – أحمد سالم صافي – إسلام محارب – عمرو بركات – كريم طارق

الهجوم: خالد قمر

البدلاء: قاسم طارق – محمود الشبراوي – إسلام رشدي – أحمد عبد ربه – محمد عبد الجواد – إسلام عبد النعيم – ناصر ناصر – آلان كيامبادي – حسام غانم

الأهلي الجونة كأس الرابطة
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