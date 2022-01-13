في الجول يكشف سبب غياب وليد سليمان عن الأهلي في كأس الرابطة

الخميس، 13 يناير 2022 - 13:55

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - وليد سليمان

يغيب وليد سليمان لاعب الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية.

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب وليد سليمان هو إصابته بنزلة برد.

وغادر سليمان فندق الفريق ليلة أمس، ليبتعد عن معسكر النادي الأحمر قبل مواجهة الجونة.

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ويلعب الأهلي ضد الجونة اليوم في أولى جولات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

يأتي ذلك في غياب 8 لاعبين دوليين متواجدين في كأس أمم إفريقيا، وهم السداسي المصري محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، والتونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج.

ويغيب أيضا المدافع المغربي بدر بانون الذي كان ضمن قائمة منتخب بلاده قبل إصابته التي اضطرت أسود الأطلس لاستبعاده.

الأهلي وليد سليمان كأس الرابطة المصرية
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