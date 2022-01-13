كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي التي أقيمت أمس ضمن منافسات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت المباراة التي أدارها الحكم الزامبي جياني سيكازوي أزمة كبرى في نهايتها، بدأت بإنهاء فعالياتها قبل انتهاء عدد الدقائق القانوني.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه: "فيما يتعلق بمباراة كأس الأمم الإفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022: يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة".

وأضاف البيان "يقوم الاتحاد الإفريقي بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة".

وأوضح "في هذه المرحلة ، كاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".

ماذا حدث؟

في الدقيقة 85 أعلن الحكم الزامبي نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

وفي النهاية تدخلت قوات الأمن لحماية الحكم من اعتراضات لاعبي والجهاز الفني لتونس.

هذا بالإضافة لأنه في الدقيقة 79 كان سيكازوي يشير للحكم الرابع باحتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وتسبب القرار في غضب عارم من لاعبي تونس والجهاز الفني الذي احتك أحد أعضائه بالحكم الزامبي.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة طلب الحكم من لاعبي المنتخبين العودة لاستكمال المباراة.

ولم يتواجد سيكازوي في أرضية الملعب وتم إسناد اللقاء للحكم الرابع.

ووفقا لمراسل شبكة "بي إن سبورتس" رفض لاعبو مالي العودة لاستكمال المباراة.

وتقرر استدعاء مدرب مالي محمد ماجاسوبا من المؤتمر الصحفي للعودة لاستكمال اللقاء.

وقال مراسل "بي إن سبورتس" المتواجد في أرضية الملعب فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب استكمال دقيقة من الوقت الأصلي ثم دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

وأضاف "مدرب مالي يقول لمسؤولي كاف إن اللاعبين الآن يقومون بالاستحمام ومن المرجح رفض العودة لاستكمال المباراة".

وأكمل "مسؤول لجنة المسابقات في كاف يلح على مدربي مالي وتونس للعودة لاستكمال المباراة لإنقاذ سمعة قارة إفريقيا ولكن مدرب مالي يرفض، ومدرب تونس يريد الاستفادة من الوضع الحالي لصالح منتخب بلاده".

في الوقت ذاته قال مصدر من كاف لـFilGoal.com إن: "المناقشات حتى الآن مستمرة ولم نتخذ القرار النهائي باستكمال مباراة تونس ومالي من عدمه".

وفي الساعة 5 و28 دقيقة بتوقيت القاهرة توافد لاعبو مالي لأرضية ملعب المباراة لاستكمالها.

ولكن رفض منتخب تونس العودة وطلب بالعودة للائحة.

وبحسب عصام عبد الفتاح عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن سيكازوي أصيب بضربة شمس أثرت على قراراته وتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.