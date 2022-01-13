كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي

الخميس، 13 يناير 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي تونس أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي التي أقيمت أمس ضمن منافسات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت المباراة التي أدارها الحكم الزامبي جياني سيكازوي أزمة كبرى في نهايتها، بدأت بإنهاء فعالياتها قبل انتهاء عدد الدقائق القانوني.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه: "فيما يتعلق بمباراة كأس الأمم الإفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022: يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة".

أخبار متعلقة
الحارس الثالث.. مونكورو يحصد جائزة رجل مباراة تونس ومالي أمم إفريقيا - مدرب تونس: ما حدث أمام مالي لم أره طوال حياتي أمم إفريقيا - فضيحة تحكيمية في لقاء تونس ومالي.. نهاية المباراة قبل الوقت الأصلي وأزمة مرتقبة مصدر من كاف لـ في الجول: تونس طلبت إعادة مباراة مالي.. واجتماع حاسم

وأضاف البيان "يقوم الاتحاد الإفريقي بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة".

وأوضح "في هذه المرحلة ، كاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".

ماذا حدث؟

في الدقيقة 85 أعلن الحكم الزامبي نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

وفي النهاية تدخلت قوات الأمن لحماية الحكم من اعتراضات لاعبي والجهاز الفني لتونس.

هذا بالإضافة لأنه في الدقيقة 79 كان سيكازوي يشير للحكم الرابع باحتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وتسبب القرار في غضب عارم من لاعبي تونس والجهاز الفني الذي احتك أحد أعضائه بالحكم الزامبي.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة طلب الحكم من لاعبي المنتخبين العودة لاستكمال المباراة.

ولم يتواجد سيكازوي في أرضية الملعب وتم إسناد اللقاء للحكم الرابع.

ووفقا لمراسل شبكة "بي إن سبورتس" رفض لاعبو مالي العودة لاستكمال المباراة.

وتقرر استدعاء مدرب مالي محمد ماجاسوبا من المؤتمر الصحفي للعودة لاستكمال اللقاء.

وقال مراسل "بي إن سبورتس" المتواجد في أرضية الملعب فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب استكمال دقيقة من الوقت الأصلي ثم دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

وأضاف "مدرب مالي يقول لمسؤولي كاف إن اللاعبين الآن يقومون بالاستحمام ومن المرجح رفض العودة لاستكمال المباراة".

وأكمل "مسؤول لجنة المسابقات في كاف يلح على مدربي مالي وتونس للعودة لاستكمال المباراة لإنقاذ سمعة قارة إفريقيا ولكن مدرب مالي يرفض، ومدرب تونس يريد الاستفادة من الوضع الحالي لصالح منتخب بلاده".

في الوقت ذاته قال مصدر من كاف لـFilGoal.com إن: "المناقشات حتى الآن مستمرة ولم نتخذ القرار النهائي باستكمال مباراة تونس ومالي من عدمه".

وفي الساعة 5 و28 دقيقة بتوقيت القاهرة توافد لاعبو مالي لأرضية ملعب المباراة لاستكمالها.

ولكن رفض منتخب تونس العودة وطلب بالعودة للائحة.

وبحسب عصام عبد الفتاح عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن سيكازوي أصيب بضربة شمس أثرت على قراراته وتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.

تونس مالي كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
اختبر معلوماتك عن منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا إصابة مدافع غينيا بفيروس كورونا وغيابه عن لقاء السنغال بعد وصول بنشرقي.. مؤتمر مدرب المغرب: سنقيم وضع الهجوم في المباراة الثانية.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الخسارة الأولى في كأس أمم إفريقيا؟
أخر الأخبار
قائمة الزمالك – مصطفى فتحي وأوباما وبعض الشباب لمواجهة إنبي.. وعودة حسام أشرف 20 دقيقة | مصر
لويس إنريكي: الزلزولي اختار تمثيل منتخب إسبانيا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب الأهلي: سلبية مسحتي ربيعة وياسر إبراهيم.. عبد القادر وعمار جاهزان 27 دقيقة | مصر
مباشر كأس الرابطة - الأهلي (0) - (0) الجونة.. بداية الشوط الثاني ساعة | مصر
اختبر معلوماتك عن منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة مدافع غينيا بفيروس كورونا وغيابه عن لقاء السنغال ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل الجونة – هجوم قوي ضد الأهلي ساعة | مصر
في الجول يكشف سبب غياب وليد سليمان عن الأهلي في كأس الرابطة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح