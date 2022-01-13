تشكيل الأهلي - محمد محمود وصلاح محسن أساسيان ضد الجونة.. وغياب وليد سليمان

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيله لمواجهة الجونة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وشهد التشكيل مشاركة محمد محمود أساسيا، مع صلاح محسن مهاجم الفريق.

وتعد تلك مشاركة محمد محمود الأساسية الرسمية الأولى مع الأهلي منذ 8 يناير 2019 حينما أصيب بقطع في الرباط الصليبي ضد سموحة.

ويغيب وليد سليمان عن التشكيل الأساسي، والقائمة.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد هاني – محمد مغربي - محمود وحيد

الوسط: عبد الرحمن أشرف "مانو" – محمد خليفة نصير – زياد طارق - محمد محمود - صلاح محسن

الهجوم: حسام حسن

البدلاء: حمزة علاء – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – أحمد سيد عبد النبي – صالح نصر – محمد فخري – محمد أشرف – محمد ياسر – محمد أحمد "شرقية"