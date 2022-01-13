تشكيل الأهلي - محمد محمود وصلاح محسن أساسيان ضد الجونة.. وغياب وليد سليمان

الخميس، 13 يناير 2022 - 13:44

كتب : حسام نور الدين

محمد محمود - الأهلي - سموحة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيله لمواجهة الجونة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وشهد التشكيل مشاركة محمد محمود أساسيا، مع صلاح محسن مهاجم الفريق.

وتعد تلك مشاركة محمد محمود الأساسية الرسمية الأولى مع الأهلي منذ 8 يناير 2019 حينما أصيب بقطع في الرباط الصليبي ضد سموحة.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف - سبب غياب عمار حمدي عن قائمة الأهلي أمام الجونة قائمة الأهلي - وليد سليمان على رأس مجموعة من الشباب لمواجهة الجونة في كأس الرابطة طبيب الأهلي: نحدد حاليا الإجراءات الطبية قبل جراحة أكرم.. وسيخضع لفحوصات جديدة

ويغيب وليد سليمان عن التشكيل الأساسي، والقائمة.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد هاني – محمد مغربي - محمود وحيد

الوسط: عبد الرحمن أشرف "مانو" – محمد خليفة نصير – زياد طارق - محمد محمود - صلاح محسن

الهجوم: حسام حسن

البدلاء: حمزة علاء – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – أحمد سيد عبد النبي – صالح نصر – محمد فخري – محمد أشرف – محمد ياسر – محمد أحمد "شرقية"

الأهلي الجونة كأس الرابطة محمد محمود
نرشح لكم
مباشر - الأهلي (0) - (0) الجونة.. زياد طارق يسدد وعماد يتصدى تشكيل الجونة – هجوم قوي ضد الأهلي في الجول يكشف سبب غياب وليد سليمان عن الأهلي في كأس الرابطة عبد الله جمعة يمدد تعاقده مع الإسماعيلي 3 سنوات
أخر الأخبار
مباشر - الأهلي (0) - (0) الجونة.. زياد طارق يسدد وعماد يتصدى 36 دقيقة | مصر
اختبر معلوماتك عن منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة مدافع غينيا بفيروس كورونا وغيابه عن لقاء السنغال 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل الجونة – هجوم قوي ضد الأهلي ساعة | مصر
في الجول يكشف سبب غياب وليد سليمان عن الأهلي في كأس الرابطة ساعة | مصر
كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل الأهلي - محمد محمود وصلاح محسن أساسيان ضد الجونة.. وغياب وليد سليمان ساعة | مصر
بعد وصول بنشرقي.. مؤتمر مدرب المغرب: سنقيم وضع الهجوم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح