بعد وصول بنشرقي.. مؤتمر مدرب المغرب: سنقيم وضع الهجوم

الخميس، 13 يناير 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

المغرب - غانا - وحيد خليلوزيتش

تحدث وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب عن وضع قائمته قبل مواجهة جزر القمر في الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي: "بعض اللاعبين يعودون ببطء، ولم نتخذ قرارا بشأنهم بعد".

وأضاف "سنرى ما سيحدث في المران القادم الذي سنجريه بعد المؤتمر الصحفي".

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وأوضح "سيصبح لدينا فكرة مكتملة عن الوضع الحالي بعد المران، خصوصا في الهجوم".

وانضم أشرف بنشرقي لاعب الزمالك لصفوف منتخب المغرب بديلا لبدر بانون مدافع الأهلي.

جاء ذلك بعد تأكد حاجة بانون لراحة من 3 إلى 4 أسابيع بعد توابع إصابته بفيروس كورونا.

وشارك بنشرقي بالأمس في التدريبات للمرة الأولى، كما خضعت بعثة المغرب لمسحة جاءت نتيجتها سلبية بالكامل، بما فيهم أيوب الكعبي وأيمن برقوق، الثنائي المصاب سابقا.

وافتتح منتخب المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا بالفوز على غانا بهدف نظيف.

يذكر أن منتخب المغرب يلعب في المجموعة الثالثة مع الجابون وجزر القمر.

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