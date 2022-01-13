الإسماعيلي يعلن الموافقة على رحيل محمد صادق إلى بيراميدز

أعلن النادي الإسماعيلي بشكل رسمي على انتقال جناح وصانع ألعاب الفريق محمد صادق إلى بيراميدز.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "وقع اللاعب على عقود رحيله خلال جلسة عقدها مجلس الإدارة بمقر النادي فى حضور عددا من مسئولي نادي بيراميدز".

وأوضح "واستطلع مجلس الإدارة رأى اللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، حيث وافقوا على الإستفادة من عائد انتقاله فى إنعاش خزينة النادي لضم صفقات جديدة ورغبته فى خوض تجربة آخرى خارج قلعة الدراويش.".

وأكمل "وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد تلقى عرضا رسميا من نظيره بنادى بيراميدز حيث تم تمت الموافقة على رحيله وتعويضه من خلال إبرام صفقات جديدة تكون قادرة على صنع الفارق مع الفريق وتساهم فى تطوره على الصعيد الهجومي وهو ما سيؤدى إلى تحسن النتائج بشكل تدريجي خلال المنافسات الرسمية".

وانضم صادق صاحب الـ 24 عاما لصفوف الدراويش صيف 2017 قادما من نادي القناة، ولعب بالقميص الأصفر 121 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 12 هدف فضلا عن تتويجه مع المنتخب الأولمبى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى أقيمت فى مصر.

وكان مصدر بالإسماعيلي قد أوضح لـ FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز سيدفع 5 مليون جنيه للحصول على صادق.

وشارك صادق الموسم الحالي في 4 مباريات وصنع هدفا وحيدا خلال 135 دقيقة.