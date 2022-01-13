مصدر بـ اللجنة المنظمة لـ أمم إفريقيا يكشف لـ في الجول حقيقة "ميكروباص منتخب الجزائر"

كشف مصدر باللجنة المنظمة لـ كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، عن حقيقة الصور التي اُلتقطت للاعبي منتخب الجزائر أثناء عودتهم للمعسكر من مقر التدريب في "ميكروباص".

وقال مصدر لـ FilGoal.com: "كل منتخب لديه حافلة كبيرة، وأخرى صغيرة تُستخدم لمرافقي البعثة".

وأوضح "ما حدث أن مدرب الجزائر طلب من بعض اللاعبين اللذين شاركوا في المباراة الأولى، في منتصف المران، مغادرة التدريب والعودة للفندق".

وشرح "ممثل اللجنة المنظمة قال لمسؤولي المنتخب الجزائري إنه سيتوجب عليهم الانتظار طويلا حال نقل هؤلاء اللاعبين بالحافلة الكبيرة، لذلك قرروا العودة بالحافلة الصغيرة".





































وأتم "كل ما يثار في تلك القصة شائعات، وهذه هي الحقيقة".

وتعادل منتخب الجزائر مع سيراليون دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وتواجه الجزائر غينيا الاستوائية بعد 3 أيام في الجولة الثانية من دور المجموعات.

video:1