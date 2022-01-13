أليجري بعد خسارة السوبر: لا تنسوا أننا كنا نواجه حامل لقب الدوري والمتصدر حاليا

لا يجد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس أزمة في سقوط فريقه أمام إنتر وخسارة كأس السوبر الإيطالي.

وخطف البديل التشيلي أليكسيس سانشيز فوزا قاتلا لـ إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2021 على حساب يوفنتوس الغريم التقليدي في الدقيقة 121 قائدا النيراتزوري للفوز باللقب السادس في تاريخه.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: لقد كان اختبارا جيدا بالنسبة لنا لمعرفة ما وصلنا إليه".

وأضاف "ليس من الجيد أبدا أن نخسر، والأسوأ أن نخسر في الثانية الأخيرة، لكني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد".

وأردف المدرب الإيطالي "صنعنا العديد من الفرص الجيدة ولم نسمح لإنتر بالكثير أيضا".

وشدد "دعونا لا ننسى أننا كنا نلعب مع حامل لقب الدوري والمتصدر في الموسم الحالي، لكن بشكل عام، أعتقد أننا لعبنا بقوة طوال المباراة. تراجعنا قليلاً في العشر دقائق الأولى، لكن بعد ذلك لعبنا بشجاعة وعملنا بجد".

وأتم "يجب أن ننفض غبار هذه الهزيمة قبل مباراتنا المقبلة الدوري أمام أودينيزي، فهو فريق ذو قدارت بدنية عالية يصعب اللعب ضده".

وسجل لاوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز ثنائية إنتر بعدما تقدم يوفنتوس بهدف ويستون ماكيني.

لقب هو السادس لإنتر والأول منذ 2010، بينما خسر يوفنتوس اللقب للمرة الثامنة في تاريخه توقف رصيده عند 9 ألقاب كصاحب الرقم القياسي.

وأعاد أليكسيس سانشيز إلى الأذهان سوبر 2005 الوحيد الذي جمع القطبين من قبل في تلك البطولة.

حينها انتهى الوقت الأصلي بالتعادل وفاز إنتر بفضل هدف الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون في الشوط الإضافي وهو ما فعله إنتر اليوم أيضا.

هدف يحمل رقم 15 للتشيلي مع إنتر في جميع المسابقات منذ انضمامه قادما من مانشستر يونايتد.

وفي آخر 5 سنوات لم يحافظ يوفنتوس على اللقب في 3 مناسبات أعوام 2017 و2019 و2021، بينما فاز بلقب نسختي 2018 و2020.

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