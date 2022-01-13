طبيب المنتخب: السولية جاهز.. ولا يمكن تحديد مدة غياب أكرم قبل الجراحة وهذا ما حدث مع فتوح

كشف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا أن عمرو السولية لاعب وسط الفراعنة جاهز لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

وقال أبو العلا لقناة أون تايم سبورتس: "عمرو السولية يشارك في المران بشكل طبيعي، وطبيا هو متاح للعب ضد غينيا بيساو".

وعن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي في المباراة الأولى ضد نيجيريا، والتي خسرها المنتخب 1-0: "التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق في الملعب نفس ما أثبتته الأشعة. مع حدوث الإصابة استبدلناه مباشرة وحاولنا أن يخضع لأشعة في مساء يوم المباراة لكن جهاز الأشعة لم يكن يعمل. أجرى الأشعة في الصباح، الإصابة كانت واضحة بالفحص لكن لابد أن نتأكد بالأشعة".

وأوضح "حاليا نجري بعد الأمور لكي يكون أكرم جاهزا للعملية مع العودة إلى مصر، ولا يمكن تحديد موعد غيابه إلا بعد إجراء الجراحة".

أما عن أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة بشد في عضلات الساق فقال أبو العلا: "هناك لغط حول تعرض أحمد فتوح لإصابة قبل مباراة نيجيريا، وهذا أمر غير حقيقي. ما حدث أنه تعرض لشد بعد أن قفز لتشتيت كرة بالرأس في الدقيقة 43 ضد نيجيريا، وقررنا أنه من الأفضل ألا يكمل المباراة. وحاولنا أن يخضع لأشعة في مساء يوم المباراة لكن جهاز الأشعة لم يكن يعمل. أجرى الأشعة في الصباح. لن يكون متواجدا ضد غينيا بيساو ونحاول تجهيزه لمباراة السودان".

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وخسر منتخب مصر من نيجيريا الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما لم يحصد منتخب مصر أي نقطة.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لمصر في دور المجموعات من البطولة منذ الخسارة من الجزائر في نسخة عام 2004.