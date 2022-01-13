مواعيد مباريات الخميس 13 يناير 2022 – الأهلي ضد الجونة.. ومواجهات قوية في كأس الرابطة وأمم إفريقيا

الخميس، 13 يناير 2022 - 10:19

كتب : FilGoal

الأهلي الجونة الدوري المصري

يشهد اليوم الخميس 13 يناير 2022 مباريات نارية في كأس الرابطة المصرية والإنجليزية، بجوار مباريات كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف الأهلي الجونة في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الرابطة في الثانية والنصف ظهرا.

وفي إطار نفس المجموعة، يواجه سموحة الإسماعيلي في الخامسة مساء، ويستضيف المقاولون البنك الأهلي في نفس التوقيت.

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وفي كأس الرابطة الإنجليزية، يستضيف ليفربول أرسنال في العاشرة إلا ربع في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وضمن كأس أمم إفريقيا، تواجه الكاميرون إثيوبيا في مستهل الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة ضمن مباريات المجموعة الأولى في السادسة مساء.

وتواجه كاب فيردي بوركينا فاسو في التاسعة مساء.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية الأهلي الجونة
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