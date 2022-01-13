أنشيلوتي: كانت مباراة صعبة وبإمكاننا الدفاع أفضل.. وبرشلونة يتحسن باستمرار

الخميس، 13 يناير 2022 - 00:56

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد في السعودية بالتعادل بهدفين لكل منهما قبل أن يخطف ريال مدريد الفوز في الشوط الإضافي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، هاجمنا بشكل جيد ولكن كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل".

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وأضاف "ليس من المهم بالنسبة لي من سنواجه في المباراة النهائية وأتمنى أن نرى مباراة رائعة غدا".

ويلعب أتليتكو مدريد أمام أتليتك بلباو في مساء اليوم الخميس في ختام نصف نهائي السوبر الإسباني.

وعن سيطرة برشلونة أوضح أنشيلوتي "لا أرى أنهم سيطروا على المباراة".

وشدد "كان اللقاء متقاربا وتراجعنا بحثا عن المرتدات وظهر ذلك بشكل جيد".

وواصل أنشيلوتي "برشلونة فريق يتحسن بشكل مستمر وتشافي يقوم بعمل رائع ولديه لاعبون مثل أنسو فاتي وبيدري".

واختتم تصريحاته "كنا جاهزين لمثل تلك المواجهات وأعتقد أنها كانت مباراة جيدة".

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