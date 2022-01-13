تشافي: كنا أفضل من ريال مدريد في أوقات كثيرة.. وليس لدي شكوى من اللاعبين

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه كان أفضل من ريال مدريد في أوقات كثيرة من مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني.

تأهل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الملك فهد بالسعودية بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنا أفضل من ريال مدريد في أوقات كثيرة من المباراة. لكن لا يمكننا أن نكون سعداء".

وأوضح "كانت لدينا الفرصة أن تكون النتيجة 3-3، وكان من الممكن أن تكون 4-2، الأمر يثير الغضب والحزن، ولكننا فخورين بالمباراة التي لعبناها".

وأكمل "نترك الملعب بكرامة. استغلوا أخطائنا. نحن على الطريق الصحيح رغم أننا نفتقد للصبر".

وأوضح "ليس لدي شكوى من اللاعبين لأنهم ملتزمون. الجميع يريد اللعب وبعضهم مازال شابا".

وأتم "إذا تحدثنا عن الفوارق اليوم فهي قريبة. في الدوري هم يملكون 17 نقطة أكثر مننا. برشلونة أيضا استحق التأهل للنهائي لأننا نافسنا اليوم بشكل جيد".